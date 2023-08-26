روسيا تستهدف زيادة صادرات هذه السلعة إلى الصين بعد حظر واردات اليابان
موسكو تسمح لـ894 شركة بتصدير المأكولات البحرية
تأمل روسيا في زيادة صادراتها من الأسماك والمأكولات البحرية إلى الصين بعد أن فرضت بكين حظرا على هذه الواردات من اليابان على خلفية تصريف مياه ملوثة بالمواد المشعة معالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المنكوبة إلى البحر.
روسيا واحدة من أكبر موردي المنتجات البحرية للصين، إذ ذكرت الهيئة الروسية للرقابة على سلامة الغذاء في يوليو/تموز أنه تم السماح لما يبلغ 894 شركة روسية بتصدير المأكولات البحرية.
وقالت الهيئة في بيان في وقت متأخر من أمس الجمعة، إنها تسعى إلى زيادة عدد المصدرين.
وكانت الصين تحظر بالفعل بعض الواردات الغذائية من اليابان، لكن الحظر الشامل الذي فُرض يوم الخميس كان مدفوعا بمخاوف من "خطر التلوث الإشعاعي" بعد بدء تصريف المياه المعالجة.
وقالت اليابان إن انتقادات روسيا والصين غير مدعومة بأدلة علمية، وإن مستويات التلوث في المياه ستكون أقل من تلك التي تعتبر آمنة للشرب وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
ومع ذلك قالت الهيئة إنها شددت فحص واردات المأكولات البحرية اليابانية على الرغم من أن الكميات ضئيلة.
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