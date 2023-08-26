مصر تجري مباحثات مباشرة لشراء قمح دون طرح ممارسة دولية

قال متعاملون إنه يُعتقد أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أجرت محادثات مباشرة مع دور تجارة حول شراء القمح من دون طرح ممارسة دولية، لكن لم ترد تقارير عن عمليات شراء.

وتقدمت دار "بيلدكوم" للتجارة بأقل عرض عند 263.77 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة لتوريد 50 ألف طن من القمح البلغاري المنشأ بين الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول.

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وأعقب ذلك عرض تقدمت به دار "إيه.دي.إم" للتجارة بسعر 264 دولارا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة لتوريد 60 ألف طن من القمح الروماني المنشأ بين 26 أغسطس/ آب والسادس من سبتمبر/ أيلول.

وتقدم عدد من دور التجارة بنحو 15 عرضا بسعر 265 دولارا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة لتوريد 55 ألف إلى 60 ألف طن من القمح الروسي في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني.

وبعض العروض سارية حتى 27 أغسطس/ آب وقال بعض المتعاملين إن عمليات الشراء قد تظل ممكنة. والتقارير مستندة إلى تقديرات من متعاملين لعدم طرح ممارسة دولية، ومن المحتمل صدور تقييمات مفصلة في وقت لاحق.

واشترت الهيئة 60 ألف طن من القمح الروماني في ممارسة دولية يوم الثلاثاء.