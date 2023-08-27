اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الصين ، أميركا ، حرب ، (شترستوك)
حرب اقتصادية بين أميركا والصين
أميركا و الصين

أميركا تعترف: هيمنة الصين على هذه المعادن تعرضنا للخطر

في تصريحات على هامش منتدى لمجموعة العشرين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، يوم السبت، إن هيمنة الصين على المعادن النادرة تجعل سلاسل التوريد الأميركية معرضة للخطر.

وأضافت تاي، على هامش منتدى حوار الأعمال الرسمي لمجموعة العشرين في نيودلهي بالهند، أنها تريد لفت الانتباه للتداعيات المحيطة باستثمارات الصين في الخارج، وأيضا إلى وضع الصين المهيمن في السوق العالمية المتعلقة بالمعادن النادرة.

مادة اعلانية

وتستخدم المعادن النادرة الأرضية في منتجات التكنولوجيا عالية التقنية مثل محركات السيارات الكهربائية. على مدار العقود الماضية، قامت الصين ببناء قدرتها على معالجة المعادن، مما منحها قوة تسعير هائلة في سوق عالمية بالغة الأهمية.

احتياطيات مصر من الزيوت النباتية تكفي الاستهلاك المحلي 6.7 أشهر اقتصاد اقتصاد مصر احتياطيات مصر من الزيوت النباتية تكفي الاستهلاك المحلي 6.7 أشهر

وأشارت تاي في مقابلة مع "CNBC" الأميركية، اطلعت عليها "العربية.نت"، إلى أنه منذ حوالي عقد من الزمن، رفعت الصين أسعار المعادن الأرضية النادرة بنسبة مرتفعة جدا لدرجة أن بعض المناجم الأميركية تمكنت من العمل في الصناعة مرة أخرى، لكنها اضطرت إلى الإغلاق بمجرد أن خفضت الصين الأسعار.

كانت الولايات المتحدة تمتلك حصة أغلبية في سوق المعادن الأرضية النادرة قبل الثمانينيات. لكن انخفاض تكاليف العمالة في الخارج، فضلاً عن انخفاض الضغط على المعايير البيئية، ساعد في انتقال صناعة العناصر الأرضية النادرة إلى خارج الولايات المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد انتشار صورته الجنائية الشهيرة.. ترمب يجمع 7.1 مليون دولار لحملته الرئاسية بعد انتشار صورته الجنائية الشهيرة.. ترمب يجمع 7.1 مليون دولار لحملته الرئاسية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط