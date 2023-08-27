احتياطيات مصر من الزيوت النباتية تكفي الاستهلاك المحلي 6.7 أشهر

قال وزير التموين المصري على مصليحي، إن احتياطيات البلاد الاستراتيجية من الزيوت النباتية تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6.7 أشهر، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اشترت مؤخرا 124 ألف طن متري من الزيوت النباتية في مناقصة دولية.

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وقال متعاملون إن أقل عرض قُدم في ممارسة حكومية مصرية لشراء زيوت نباتية، الخميس الماضي، كان 990 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن لكمية قدرها 5500 طن من زيت دوار الشمس.

وأضاف المتعاملون أن أقل عرض قُدم في الممارسة لتوريد زيت الصويا كان 1070 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن. وقُدمت العديد من العروض عند هذه النقطة السعرية.