ماكرون: لا يمكن التقليل من محاولة توسيع "بريكس" وتشكيل نظام عالمي جديد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يمكن التقليل من محاولة توسيع بريكس وتشكيل نظام عالمي جديد، مشيرا إلى أن النظام العالمي القائم على القانون والمساواة أصبح ضعيفا.

وأشار ماكرون إلى خطر يواجه أوروبا مع تراجع ثقلها الدولي وصعود قوى أخرى، كما أكد أن الوضع العالمي يتعقد يوما بعد يوم.

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وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، يوم الخميس الماضي، إن مجموعة دول بريكس قررت دعوة ست دول لعضويتها هي السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا.

وستبدأ عضوية الدول الجديدة التي ستنضم إلى مجموعة "بريكس" اعتبارا من 1 يناير 2024.

وأشارت وكالة "تاس" الروسية الأسبوع الماضي إلى إيعاز قادة "بريكس" إلى وزارات المالية والبنوك المركزية النظر في إمكانية إطلاق منصات الدفع على أساس العملات الوطنية.