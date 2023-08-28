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هذا الفيلم ينافس "باربي" بقوة على صدارة شباك التذاكر

محققا إيرادات قدرها 17.3 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع

نيويورك - أسوشيتد برس
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شهد شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع بأمريكا الشمالية منافسة شرسة بين فيلمي "غران توريزمو: بيزد أون ا ترو ستوري" و"باربي"، حيث تفوق "غران توريزمو" المقتبس عن لعبة فيديو شهيرة على فيلم "باربي" للمخرجة غريتا غيرويغ، وفقًا لتقديرات شركات التوزيع يوم الأحد.

ذكرت شركة سوني بيكتشرز أن فيلم "غران توريزمو" افتتح بإيرادات قدرها 17.3 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين قدرت شركة وورنر براذورز أن فيلم باربي، في الأسبوع السادس من إطلاقه، حقق 17.1 مليون دولار. يمكن أن تتغير هذه الحصيلة عندما يتم احتساب مبيعات التذاكر النهائية يوم الاثنين.

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تراجع فيلم "بلو بيتل" الذي أصدرته شركة دي سي كوميكس الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث في أسبوعه الثاني محققا 12.8 مليون دولار. حقق فيلم شركة وورنر براذورز 46.3 مليون دولار في أسبوعين، ما يجعله فشلاً آخر لشركة دي سي.

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جاء فيلم "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان في المركز الرابع محققا 9 ملايين دولار في أسبوعه السادس. تخطى فيلم شركة يونيفرسال بكتشرز 300 مليون دولار محليا، ووصل إلى 777.1 مليون دولار عالميا.

جاء فيلم "تينيج ميوتانت نينجا تيرتلز: ميوتانت ميهام" في المركز الخامس. حقق فيلم الرسوم المتحركة لشركة بارامونت 6.1 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة.

كما صدرت حفنة من الأفلام الجديدة إلى دور العرض. بدأ الفيلم "بوتومز" الكوميدي الذي أنتجته شركة إم جي إم عن المدارس الثانوية بداية قوية في إصدار محدود، حيث بلغ متوسط أرباحه 51600 دولار لكل موقع في 10 دور عرض. ظهر فيلم الإثارة "رتربيوشن" للنجم ليام نيسون لأول مرة بإيرادات بلغت 3.3 مليون دولار في 1750 دار عرض.

تم إطلاق فيلم "ذا هيل"، وهو دراما رياضية من بطولة دينيس كويد، وحقق 2.5 مليون دولار من 1570 شاشة عرض. أما فيلم "غولدا" الذي تلعب فيه هيلين ميرين دور رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير، فقد حصد 2 مليون دولار في 883 شاشة عرض.

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