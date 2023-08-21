هذا الفيلم أزاح "باربي" من صدارة شباك التذاكر محققا 25.4 مليون دولار

تصدر فيلم الأبطال الخارقين "بلو بيتل" لشركة دي سي مبيعات التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع مع افتتاح متواضع بقيمة 25.4 مليون دولار، وفقًا لتقديرات شركات التوزيع يوم الأحد، ما أدى إلى إزاحة "باربي" من الصدارة بعد إيرادات قياسية تركت دور السينما باللون الوردي لمدة شهر.

ظاهرة "باربي" لم تنته بعد. فيلم المخرجة غريتا غيرويغ، الذي أصبح في وقت سابق من هذا الأسبوع أكبر إصدار محلي لشركة وورنر براذرز، كاد أن يحافظ على المركز الأول مرة أخرى محققا 21.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الخامسة. لتصل إيراداته إلى 567.3 مليون دولار في أميركا الشمالية و1.28 مليار دولار على مستوى العالم.

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استمر النصف الآخر لظاهرة "باربنهايمر" أيضًا في تقديم أداء جيد بشكل ملحوظ لفيلم حتى الآن.

حقق فيلم "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان 10.6 مليون دولار في أسبوعه الخامس. مع إجمالي 285.2 مليون دولار محليا، يمتلك "أوبنهايمر" الآن ميزة كونه أكبر فيلم ناجح في شباك التذاكر لم يصل على الإطلاق في المركز الأول في شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع. صاحب الرقم القياسي السابق في هذا الإحصاء غير المحتمل هو فيلم "سينغ" لعام 2016، والذي حقق 270.3 مليون دولار في ظل فيلمي "روغ وان: ا ستار وور ستوري" وفيلم "هيدين فيغرز".

كان أداء فيلم أوبنهايمر لشركة يونيفرسال بيكشترز أفضل في الخارج. يقدر إجمالي إيراده العالمي بنحو 717.8 مليون دولار حتى يوم الأحد.

جاء فيلم "بلو بيتل"، من بطولة شولو ماريدونيا، في الجانب السفلي من التوقعات وحقق أحد أقل الافتتاحيات لشركة دي سي كوميكس. على الرغم من أنه تم التخطيط مسبقًا ليكون إصدارًا لشبكات البث الإلكتروني فقط، فقد اختارت وورنر براذورز وضع الفيلم، أول فيلم لدي سي لبطل لاتيني خارق، في دور العرض في أواخر الصيف، وهي فترة هادئة عادةً في شباك التذاكر.

كانت كلفة إنتاج فيلم "بلو بيتل"، البالغة 105 ملايين دولار أقل من متوسط تكلفة أفلام الأبطال الخارقين. وهو أحد الإصدارات الأخيرة التي تم إنتاجها في ظل نظام سابق لشركة دي سي ستوديوز، والذي تولى زمامه جيمس غان وبيتر سافران العام الماضي.

كان أداء فيلم الكوميديا عن الكلاب "سترايز" مخيبا لشركة يونيفرسال. وصل الفيلم، الذي يضم ممثلين صوتيين من بينهم ويل فيريل وجايمي فوكس، إلى المركز الخامس محققًا 8.4 مليون دولار. عانت الأفلام الكوميدية بشكل عام في دور العرض في السنوات الأخيرة.

تفوق فيلم "تينيج ميوتانت نينجا تيرتلز: ميوتانت ميهام" بشكل طفيف عن "سترايز" وحقق فيلم الرسوم المتحركة لشركة بارامونت 8.4 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة، ليصل إجمالي إيراده المحلي إلى 88.1 مليون دولار.