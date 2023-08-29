العراق وتركيا يعتزمان زيادة التبادل التجاري

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، العراقي محمد علي تميم، اليوم الثلاثاء، مع وزير التجارة التركي عمر بولات، مجمل القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما أكد الجانبان أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا.

وذكر بيان لوزارة التخطيط، العراقية أن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، استقبل وزير التجارة التركي عمر بولات، والوفد المرافق له، الذي ضم عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك، وجرى خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية والتجارية".

مادة اعلانية

وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا حرصهما على تعزيز التعاون، والعمل المشترك، بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية في العراق، وزيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا" وفق وكالة الأنباء العراقية.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الاثنين، إن أعمال صيانة خط الأنابيب الذي يمتد من إقليم كردستان العراق إلى ميناء تركي أوشكت على الانتهاء.

وقال لقناة تي.آر.تي خبر الرسمية، إن تركيا تهدف إلى تشغيل خط الأنابيب في أقرب وقت ممكن.

وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب العراق-تركيا الشمالي في 25 مارس/آذار بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية.

كان العراق قد رفع الدعوى أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس عام 2014، وكانت تتعلق بدور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كردستان العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة سومو المملوكة للدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان.

وقال العراق إن أنقرة وشركة "بوتاش" التركية الحكومية للطاقة انتهكتا أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقي التركي الموقع في عام 1973 عبر نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد.

تريد تركيا التفاوض على حجم التعويضات التي أمرت هيئة التحكيم أنقرة بدفعها، كما تطلب توضيحا بشأن قضايا التحكيم المنظورة الأخرى.