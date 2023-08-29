تراجع الميزان التجاري القطري 43.5% في يوليو

أظهرت بيانات حكومية تراجع الميزان التجاري القطري بنسبة 43.5% في يوليو/تموز، على أساس سنوي، حيث انخفض إجمالي الصادرات 34.4% إلى 29 مليار ريال، فيما انخفض إجمالي واردات البلاد 1.6% إلى 9.44 مليار ريال.

وبحسب بيان "جهاز التخطيط والإحصاء" القطري، فإنه بالمقارنة بين شهر يوليو/تموز 2023 وبيانات الشهر نفسه من 2022، فقد انخفضت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 17.0 مليار ريال وبنسبة 44.4%.

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وتراجعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 5.4 مليار ريال بنسبة 10.6%، فيما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 2.8 مليار ريال وبنسبة 5.0%.