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اقتصاد

تقرير يرصد تراجع معنويات المستهلكين الألمان

معدلات التضخم المستمرة في الارتفاع تعيق أي تحسن

برلين - رويترز
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أظهر مسح أجراه معهد "جي.إف.كيه" ونُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع تراجع معنويات المستهلكين الألمان في سبتمبر/أيلول بسبب انخفاض توقعات الدخل والرغبة في الشراء.

وهبط مؤشر المعهد لثقة المستهلكين إلى -25.5 قبل بداية سبتمبر/أيلول من قراءة معدلة بشكل طفيف بلغت -24.6 في أغسطس/آب، وبما يقل عن توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بأن تبلغ القراءة -24.3.

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وقال رولف بوركل الخبير المعني بالمستهلكين لدى المعهد "تتضاءل أكثر فأكثر فرص تعافي معنويات المستهلكين بشكل مستدام قبل نهاية العام".

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وذكر بوركل أن معدلات التضخم المستمرة في الارتفاع تعيق أي تحسن في معنويات المستهلكين.

وأفاد المعهد بأنه نظراً لأن معنويات المستهلكين ستظل عند مستوى منخفض في الأشهر المقبلة على الأرجح، لن يساهم الاستهلاك الشخصي بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية الشاملة هذا العام، بل سيكون عبئا على آفاق النمو في ألمانيا.

وأجرى المعهد المسح في الفترة من الثالث إلى 14 أغسطس/آب 2023.

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