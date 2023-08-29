مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام صندوق التنمية الزراعية

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم الثلاثاء التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على نظام صندوق التنمية الزراعية.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عبد الرحمن الفضلي إن القرار يسهم في استدامة القطاع الزراعي، وتعظيم موارده وخدماته من خلال تقديم العديد من المنتجات التمويلية.

مادة اعلانية

وأضاف أن القرار سيعزز التمويل للأنشطة الزراعية المختلفة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشار الفضلي إلى أن القروض التمويلية التي قدمها الصندوق ارتفعت من 455 مليون ريال في 2016، إلى نحو 7 مليارات ريال خلال العام المالي الحالي.