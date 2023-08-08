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خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء السعودي
خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء السعودي
أوبك بلس

مجلس الوزراء: السعودية ستواصل تعزيز جهود "أوبك بلس" لدعم أسواق النفط

بما في ذلك تمديد الخفض الطوعي

دبي - العربية.نت
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أكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد العزيز بن سلمان، على مواصلة المملكة تعزيز الجهود الاحترازية لمجموعة دول (أوبك بلس) الهادفة إلى دعم استقرار أسواق البترول، بما في ذلك تمديد الخفض الطوعي البالغ (مليون برميل يومياً) الذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي، ليشمل شهر سبتمبر المقبل وفقا لـ"واس".

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