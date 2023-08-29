استطلاع جديد يقلص توقعات نمو اقتصاد الصين إلى 5.1% في 2023

قلص الاقتصاديون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الصين خلال 2023 إلى 5.1% بحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ، وهو أقل من التوقعات السابقة التي كانت عند 5.2% وأقرب إلى توقعات الحكومة البالغة 5%.

ويعزى هذا التخفيض في توقعات النمو جزئيا إلى انخفاض توقعات النمو للربع الثالث، حيث باتت توقعات الاقتصاديين تشير إلى نمو بـ 4.4% بتراجع عن التوقعات السابقة البالغة 4.6%.

مادة اعلانية

جودونج الصينية للاتصالات تجمع 150 مليون دولار من صندوق سيادي بالشرق الأوسط

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.5% في عام 2024، بانخفاض عن توقعات سابقة لنمو بنسبة 4.8%.

كما قلص الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" توقعاتهم للمؤشرات الرئيسية، حيث يتوقعون ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% فقط في عام 2023، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 0.9%.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك في يوليو للمرة الأولى منذ فبراير 2021.