استطلاع جديد يقلص توقعات نمو اقتصاد الصين إلى 5.1% في 2023
بسبب انخفاض توقعات النمو للربع الثالث
قلص الاقتصاديون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الصين خلال 2023 إلى 5.1% بحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ، وهو أقل من التوقعات السابقة التي كانت عند 5.2% وأقرب إلى توقعات الحكومة البالغة 5%.
ويعزى هذا التخفيض في توقعات النمو جزئيا إلى انخفاض توقعات النمو للربع الثالث، حيث باتت توقعات الاقتصاديين تشير إلى نمو بـ 4.4% بتراجع عن التوقعات السابقة البالغة 4.6%.
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ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.5% في عام 2024، بانخفاض عن توقعات سابقة لنمو بنسبة 4.8%.
كما قلص الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" توقعاتهم للمؤشرات الرئيسية، حيث يتوقعون ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% فقط في عام 2023، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 0.9%.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك في يوليو للمرة الأولى منذ فبراير 2021.
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