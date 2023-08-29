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من مدينة الكويت يوم 16 مارس
من مدينة الكويت
اقتصاد الخليج

31 ألف وظيفة حكومية شاغرة في هذه الدولة الخليجية

في 34 مؤسسة رسمية

دبي - العربية.نت
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كشفت بيانات رسمية كويتية، عن إجمالي الدرجات الوظيفية الشاغرة في 34 جهة حكومية بالكويت بلغ نحو 31 ألف وظيفة بنهاية مارس 2023.

وأظهرت البيانات أن 31.5% من الدرجات الشاغرة وظائف ملغاة بواقع 9.6 آلاف وظيفة في 21 جهة حكومية، وأن 49% من الدرجات الشاغرة وظائف للتعيين أو النقل بواقع 15 ألف وظيفة في 18 جهة حكومية، فيما توجد 38 درجة وظيفية للنقل فقط في جهة واحدة، بينما متاح 5.9 آلاف درجة وظيفية للترقيات بما نسبته نحو 20% من الدرجات الوظيفية الشاغرة، وذلك في 10 جهات حكومية.

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وتفصيلياً، أظهرت البيانات أن وزارة التربية تستحوذ وحدها على نحو 49% من الدرجات الشاغرة في الجهات الحكومية إذ يوجد بها نحو 15 ألف درجة وظيفية شاغرة، من بينها 3.3 آلاف درجة وظيفية ملغاة، و8 آلاف درجة وظيفية متاحة للتعيين أو النقل، و3.7 آلاف درجة وظيفية للترقية، وفقاً لصحيفة "الأنباء" الكوتية

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وتستحوذ وزارة العدل على نحو 9% من الدرجات الوظيفية الشاغرة بواقع 2656 وظيفة من بينها 2355 درجة وظيفية متاحة للتعيين أو النقل، بالإضافة إلى 301 درجة وظيفية متاحة للترقيات.

وسجلت وزارة الصحة نحو 7% من الدرجات الوظيفية الشاغرة بواقع 2136 درجة وظيفية من بينها 5 درجات وظيفية ملغاة، بالإضافة إلى 2131 درجة وظيفية شاغرة للتعيين أو النقل.

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