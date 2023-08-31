المركزي المصري
ارتفاع المعروض النقدي في مصر 24.363% على أساس سنوي خلال يوليو
بلغ 8.34 تريليون جنيه
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أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الخميس ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في مصر 24.363% على أساس سنوي في يوليو/تموز.
وبلغ المعروض النقدي 8.34 تريليون جنيه مصري (270.34 مليار دولار) ارتفاعا من 6.70 تريليون في نفس الشهر من العام الماضي.
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