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المركزي المصري يبيع أذون خزانة بقيمة 850 مليون دولار
البنك المركزي المصري
المركزي المصري

ارتفاع المعروض النقدي في مصر 24.363% على أساس سنوي خلال يوليو

بلغ 8.34 تريليون جنيه

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الخميس ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في مصر 24.363% على أساس سنوي في يوليو/تموز.

وبلغ المعروض النقدي 8.34 تريليون جنيه مصري (270.34 مليار دولار) ارتفاعا من 6.70 تريليون في نفس الشهر من العام الماضي.

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