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اقتصاد تركيا

"المركزي" التركي: التضخم سيحوم قرب 62% في نهاية 2023

قال إن التشديد النقدي سيزيد تدريجياً كلما اقتضت الضرورة

إسطنبول - رويترز
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قال البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، إن التضخم السنوي من المرجح أن يحوم قرب 62% في نهاية 2023، وهو الحد الأعلى لنطاق توقعات أورده البنك في أحدث تقاريره عن التضخم.

وأضاف البنك أن التضخم السنوي في تركيا سيزيد بشدة في أغسطس/آب، وذلك في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في الأسبوع الماضي. ورفع أسعار الفائدة بواقع 750 نقطة أساس إلى 25% خلال اجتماع اللجنة.

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وكرر البنك المركزي أن التشديد النقدي سيزيد تدريجياً كلما اقتضت الضرورة، مضيفا أن تخفيض معدل التضخم سيبدأ في 2024. وذكر البنك أنه ينبغي تحسين قدرة إطار عمل السياسة النقدية على تحقيق هدف التضخم المتمثل في خمسة بالمئة.

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