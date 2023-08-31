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صوامع قمح في مصر (رويترز)
صوامع قمح في مصر (رويترز)
اقتصاد مصر

مصر تشتري 240 ألف طن من القمح في ممارسة

اشترت 120 ألف طن من القمح الفرنسي و120 ألف طن أخرى من رومانيا

القاهرة - رويترز
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الأربعاء إنها اشترت 240 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.

وأضافت الهيئة أنها اشترت 120 ألف طن من القمح الفرنسي و120 ألف طن أخرى من رومانيا.

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,قال متعاملون إن أقل سعر تلقته الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الرسمي للحبوب في مصر، في ممارسة لشراء قمح يوم الأربعاء كان 259.42 دولار للطن لشحنة تبلغ 60 ألف طن من القمح الفرنسي.

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