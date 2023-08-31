113 مليار ريال فائض الميزان التجاري للسعودية في الربع الثاني
الميزان التجاري حقق في شهر يونيو فائضًا بقيمة 38 مليار ريال
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، أن الميزان التجاري للمملكة حقق فائضا بقيمة 113 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.
وأضافت الهيئة أن الميزان التجاري للبلاد حقق في شهر يونيو فائضًا بقيمة 38 مليار ريال.
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وانخفضت الصادرات السلعية في الربع الثاني عام 2023م بنسبة 31.8% مقارنة بالربع الثاني عام 2022م. حيث بلغت قيمتها 291.6 مليار ريال في الربع الثاني عام 2023م، منخفضة عن 427.8 مليار ريال في الربع الثاني عام 2022م وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 113.9 مليار ريال بنسبة 33.4%، حيث بلغت قيمتها 227.7 مليار ريال مقابل 341.6 مليار ريال في الربع الثاني عام 2022م.
وتراجعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.9% في الربع الثاني عام 2022م إلى 78.1% في الربع الثاني عام 2023م. كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الأول عام 2023م بمقدار 23.8 مليار ريال وبنسبة 7.6% .
وقد سجلت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير انخفاضاً بنسبة 25.9% عن الربع الثاني 2022م حيث سجلت 63.9 مليار ريال مقابل 86.2 مليار ريال وقد انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 30.8% كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 1.1% في نفس الفترة. كما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بمقدار 5.7 مليار ريال، وبنسبة 8.2% بالمقارنة مع الربع الأول 2023م.
من جهة أخرى وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثاني عام 2023م بنسبة 2.0% بمقدار 3.5 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 178.9 مليار ريال، مقابل 175.4 مليار ريال في الربع الثاني عام 2022م بينما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق الربع الأول 2023م بمقدار 15.2 مليار ريال وبنسبة 7.8%.
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