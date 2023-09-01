أسعار القمح تتراجع بسبب وفرة المعروض وفول الصويا ينهي أغسطس مرتفعا

انخفضت أسعار فول الصويا في مجلس شيكاجو للتجارة للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس، لكنها أنهت الشهر على ارتفاع بعد دعم من التصدير النشط في الآونة الأخيرة والمخاوف من احتمال أن يلحق الطقس الجاف الضرر بالمحاصيل.

وأنهى القمح الجلسة على انخفاض تحت ضغط الإمدادات العالمية الوفيرة.

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وأنهت الذرة اليوم والشهر على انخفاض بعد أن دعم هطول أمطار في توقيت جيد في وقت سابق من الموسم المحاصيل الأميركية.

وخسرت عقود فول الصويا في مجلس شيكاجو للتجارة 18 سنتا إلى 13.68 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 15 أغسطس/آب. وعلى مدار الشهر، أضافت عقود فول الصويا الأكثر نشاطا 2.68% وهو أكبر مكسب شهري منذ يونيو حزيران 2023.

وخسرت عقود القمح في مجلس شيكاجو للتجارة 5 سنتات لتصل إلى 6.02 دولار للبوشل بعد انخفاضها إلى 5.93 دولار ونصف السنت، في أدنى مستوى لها منذ الأول من يونيو/حزيران. وعلى مدار الشهر، انخفض عقد القمح الأكثر نشاطا 9.69%، وهو أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وتراجعت الذرة سنتين ونصف إلى 4.78 دولار وربع سنت للبوشل، متراجعة 6.58% خلال الشهر، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو/حزيران 2023.