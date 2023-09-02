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اقتصاد مصر

متعاملون: مصر اشترت نحو 60 ألف طن من القمح عبر مفاوضات مباشرة

التوريد سيكون من بلغاريا

القاهرة - رويترز
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قال متعاملون في تقديرات أولية إنه من المعتقد أن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اشترت نحو 60 ألف طن من القمح عبر مفاوضات مباشرة مع شركات اليوم الجمعة دون طرح ممارسة دولية.

وأضافوا أنه من المتوقع أن الشراء تم بسعر قريب من 270 دولارا للطن تشمل التكلفة والشحن وأن التوريد سيكون من بلغاريا.

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وفي ظل عدم طرح أي ممارسة دولية فإن التقارير تعتمد على تقديرات المتعاملين.

واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية يوم الأربعاء 240 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.

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