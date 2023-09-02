مسؤول: كندا تعلق محادثات بدأت 2010 حول معاهدة تجارية مع الهند

قال مسؤول بالحكومة الكندية للصحافيين، أمس الجمعة، إن كندا علقت محادثات حول معاهدة تجارة مقترحة مع الهند "لتقييم ما وصلنا إليه".

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "المفاوضات التجارية عملية طويلة ومعقدة".

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وتجري كندا والهند محادثات من حين لآخر منذ عام 2010 حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.