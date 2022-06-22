بريطانيا تبدأ محادثات تجارة حرة مع دول الخليج
تسعى لفتح أسواق جديدة للشركات الكبرى.. ودعم 10000 شركة صغيرة
قالت وزارة التجارة البريطانية إن لندن تبدأ، اليوم الأربعاء، محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة مع ست دول خليجية، وذلك في أحدث جولات المفاوضات التي تستهدف تعزيز علاقات بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي بعد انفصالها عنه.
وتزور وزيرة التجارة آن ماري تريفيليان، الرياض لبدء المناقشات مع دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات).
وقالت تريفيليان في بيان: "أنا متحمسة إزاء فتح أسواق جديدة للشركات البريطانية الكبرى منها والصغرى، ودعم أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تصدر بالفعل للمنطقة".
وهذه رابع جولة من محادثات اتفاقيات التجارة الحرة تشرع فيها بريطانيا هذا العام بعد التي بدأتها مع الهند وكندا والمكسيك، مع سعي لندن إلى إبرام اتفاقيات جديدة بعد خروجها من فلك الاتحاد الأوروبي التجاري.
وذكرت بريطانيا، أن اتفاقا مع مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يخفض أو يزيل الرسوم على صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية للمنطقة، والتي بلغ حجمها العام الماضي 625 مليون جنيه إسترليني، وأن يعود بالنفع على الخدمات التجارية.
وفي حين أن احتياطيات النفط والغاز الضخمة في الخليج لن تكون ضمن أي اتفاق، فإن التصنيع وسلاسل التوريد للقطاع ستكون قيد التفاوض.
وأشارت وزارة التجارة، إلى أن المحادثات قد تساعد دول الخليج في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط ليشمل قطاعات أخرى، وستحاول إزالة الرسوم على مواد مثل قطع غيار توربينات الرياح البريطانية.
-
مجلس إدارة تويتر يوافق على عرض إيلون ماسك لشراء المنصة بـ44 مليار دولارارتفع سهم "تويتر" اليوم الثلاثاء بنسبة 2.25% عند 38.85 دولار شركات
-
خبراء يحذرون.. العقوبات الأميركية دعمت صناعة أشباه الموصلات الصينية19 من أصل 20 شركة في قائمة الأسرع نمواً عالمياً صينية بامتياز قصص اقتصادية
-
"عجلان وإخوانه" للعربية: وقعنا 6 اتفاقيات مع الجانب المصري بقيمة 5.5 مليار دولارعجلان العجلان: المناخ الاستثماري بين مصر والسعودية جاذب ومشجع اقتصاد