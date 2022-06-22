بريطانيا تبدأ محادثات تجارة حرة مع دول الخليج

قالت وزارة التجارة البريطانية إن لندن تبدأ، اليوم الأربعاء، محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة مع ست دول خليجية، وذلك في أحدث جولات المفاوضات التي تستهدف تعزيز علاقات بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي بعد انفصالها عنه.

وتزور وزيرة التجارة آن ماري تريفيليان، الرياض لبدء المناقشات مع دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات).

مادة اعلانية

وقالت تريفيليان في بيان: "أنا متحمسة إزاء فتح أسواق جديدة للشركات البريطانية الكبرى منها والصغرى، ودعم أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تصدر بالفعل للمنطقة".

وهذه رابع جولة من محادثات اتفاقيات التجارة الحرة تشرع فيها بريطانيا هذا العام بعد التي بدأتها مع الهند وكندا والمكسيك، مع سعي لندن إلى إبرام اتفاقيات جديدة بعد خروجها من فلك الاتحاد الأوروبي التجاري.

وذكرت بريطانيا، أن اتفاقا مع مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يخفض أو يزيل الرسوم على صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية للمنطقة، والتي بلغ حجمها العام الماضي 625 مليون جنيه إسترليني، وأن يعود بالنفع على الخدمات التجارية.

وفي حين أن احتياطيات النفط والغاز الضخمة في الخليج لن تكون ضمن أي اتفاق، فإن التصنيع وسلاسل التوريد للقطاع ستكون قيد التفاوض.

وأشارت وزارة التجارة، إلى أن المحادثات قد تساعد دول الخليج في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط ليشمل قطاعات أخرى، وستحاول إزالة الرسوم على مواد مثل قطع غيار توربينات الرياح البريطانية.