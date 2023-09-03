دولة إفريقية تدرس الانضمام لمجموعة العشرين

قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، اليوم الأحد، إن نيجيريا تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من المحادثات المتعلقة بمخاطر هذه الخطوة وفوائدها.

وأضاف المتحدث أجوري نجيلالي أن تينوبو سيغادر البلاد متوجها إلى الهند غدا الاثنين لحضور قمة المجموعة بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

مادة اعلانية

جنوب إفريقيا هي البلد الإفريقي الوحيد العضو في مجموعة العشرين التي تضم أهم الدول الصناعية في العالم.

ومجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي لأهم الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم، ويمثل الدول الأعضاء نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية، وما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

والدول المكونة للمنتدى هي: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وإسبانيا تعتبر ضيفا دائما.

ويتم تمثيل الاتحاد الأوروبي بواسطة المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.

وقد تأسست مجموعة العشرين في عام 1999 بهدف مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي.