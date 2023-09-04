اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
معدل التضخم في تركيا
متجر في تركيا
اقتصاد تركيا

التضخم في تركيا يتجاوز التوقعات خلال أغسطس ويصل إلى 59%

كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 55.9%

إسطنبول - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 58.94% في أغسطس/آب متجاوزاً التوقعات ومرتفعاً للشهر الثاني على التوالي بسبب انخفاض سعر الليرة وزيادة الضرائب في الآونة الأخيرة.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 9.09% على أساس شهري بانخفاض طفيف عن 9.49% في الشهر السابق.

مادة اعلانية

ووفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز" كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 55.9% والتضخم الشهري 7.0%. وفي يوليو/تموز كان الرقم السنوي 47.83%.

بعد صفقة "غلوبال".. هؤلاء أبرز المساهمين في "الشرقية للدخان" شركات اقتصاد مصر بعد صفقة "غلوبال".. هؤلاء أبرز المساهمين في "الشرقية للدخان"

وارتفع التضخم بعد أزمة العملة نهاية عام 2021 ولامس أعلى ستوى له في 24 عاماً عند 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وانخفضت الليرة قليلاً بعد صدور بيانات التضخم إلى 26.78 مقابل الدولار بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 5.89% على أساس شهري في أغسطس/آب، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 49.41% وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقارير متضاربة بشأن انتقال محمد صلاح لـلاتحاد السعودي.. واللاعب صامت تقارير متضاربة بشأن انتقال محمد صلاح لـلاتحاد السعودي.. واللاعب صامت
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط