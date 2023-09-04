تقرير يُظهر تراجع صادرات ألمانيا في يوليو

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الاثنين، تراجع صادرات البلاد بأقل من المتوقع في يوليو/تموز على أساس شهري وسط استمرار تباطؤ الطلب العالمي.

وانخفضت صادرات ألمانيا في يوليو/تموز 0.9% على أساس شهري.

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وكان الخبراء توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز" تراجعا بواقع 1.5% على أساس شهري. وأظهرت بيانات المكتب أن الواردات ارتفعت 1.4% على أساس شهري.

وسجل ميزان التجارة الخارجية فائضا 15.9 مليار يورو (17.15 مليار دولار) في يوليو/تموز، مقابل 18.7 مليار يورو في الشهر السابق. وزادت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 0.5% على أساس شهري فيما تراجعت للدول غير الأعضاء بالتكتل 2.5%.