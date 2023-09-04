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اقتصاد مصر

متعاملون يتوقعون أن تجري مصر محادثات اليوم لشراء قمح بالأمر المباشر

دون مناقصات

دبي - العربية.نت
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توقع متعاملون أن تجري الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر محادثات مع موردين اليوم الاثنين لشراء قمح بالأمر المباشر من دون طرح مناقصات.

وذكر أحد المتعاملين لرويترز أن الهيئة اشترت نحو 480 ألف طن من القمح الروسي وشحنة واحدة من القمح البلغاري بالأمر المباشر الأسبوع الماضي.

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وقبل يومين قال متعاملون في تقديرات أولية إنه من المعتقد أن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اشترت نحو 60 ألف طن من القمح عبر مفاوضات مباشرة مع شركات الجمعة دون طرح ممارسة دولية.

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وأضافوا أنه من المتوقع أن الشراء تم بسعر قريب من 270 دولارا للطن تشمل التكلفة والشحن وأن التوريد سيكون من بلغاريا.

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