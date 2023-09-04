محافظ "المركزي" السعودي: نستهدف رفع عدد شركات التقنيات المالية إلى 525

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن معدل كفاية رأس المال في القطاع المالي السعودي وصل إلى 20% بنهاية الربع الثاني من هذا العام.

واستعرض السياري خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية في الرياض، أبرز مستهدفات استراتيجية التقنية المالية للسنوات المقبلة، قائلا :"نستهدف رفع عدد شركات التقنيات المالية إلى 525 شركة.

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وأضاف أن استراتيجية التقنية المالية ستسهم في خلق 18 ألف وظيفة متخصصة.

وأوضح أن النظام المالي يتمتع بمؤشرات أداء متينة، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 188% بنهاية الربع الثاني، ونسبة صافي التمويل المستقر 115% بنهاية الفترة.

وتابع :" الاقتصاد السعودي نما 8.7% في 2022 متجاوزا المتوسط العالمي".

وأشار إلى أن القطاع الخاص يواصل دعم النمو الاقتصادي للمملكة.