اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ساما

محافظ "المركزي" السعودي: نستهدف رفع عدد شركات التقنيات المالية إلى 525

أكد أن استراتيجية التقنية المالية ستساهم في خلق 18 ألف وظيفة متخصصة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن معدل كفاية رأس المال في القطاع المالي السعودي وصل إلى 20% بنهاية الربع الثاني من هذا العام.

واستعرض السياري خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية في الرياض، أبرز مستهدفات استراتيجية التقنية المالية للسنوات المقبلة، قائلا :"نستهدف رفع عدد شركات التقنيات المالية إلى 525 شركة.

مادة اعلانية

وأضاف أن استراتيجية التقنية المالية ستسهم في خلق 18 ألف وظيفة متخصصة.

وأوضح أن النظام المالي يتمتع بمؤشرات أداء متينة، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 188% بنهاية الربع الثاني، ونسبة صافي التمويل المستقر 115% بنهاية الفترة.

وتابع :" الاقتصاد السعودي نما 8.7% في 2022 متجاوزا المتوسط العالمي".

وأشار إلى أن القطاع الخاص يواصل دعم النمو الاقتصادي للمملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقارير متضاربة بشأن انتقال محمد صلاح لـلاتحاد السعودي.. واللاعب صامت تقارير متضاربة بشأن انتقال محمد صلاح لـلاتحاد السعودي.. واللاعب صامت
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط