أردوغان: الأمم المتحدة تقترح آلية لمشاركة روسيا بصفقة الحبوب دون الربط بـ"سويفت"

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اقترح آلية وساطة لمشاركة روسيا في صفقة الحبوب دون ربط مباشر بنظام "سويفت".

وقال أردوغان على متن طائرته لدى عودته من سوتشي، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "لدى روسيا طلبان خاصان، أحدهما هو ربط البنك الزراعي الروسي "روس سيلخوز بنك" بنظام سويفت، إذ لا تشارك البنوك الروسية، حاليا، في نظام سويفت بسبب العقوبات".

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وأضاف: "في الآونة الأخيرة، في 28 أغسطس، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، في رسالة وجهها (لموسكو)، آلية وساطة (لا تتصل مباشرة) بنظام "سويفت"، كما يريد الروس، ولكنها ستكون متفرعة عن معاملات عبر سويفت"، وفق وكالة تاس.

وأوضح أردوغان أن الأمم المتحدة تعمل على مسألة إزالة العقبات في مجال التأمين على السفن الروسية، والتي نشأت بسبب العقوبات الغربية.

وتابع: "لكي تتمكن السفن من نقل البضائع إلى أوروبا أو الموانئ الأخرى، يجب تأمينها، وبسبب العقوبات، لا تقوم شركة التأمين البريطانية بتأمين السفن الروسية، ونتيجة استبعاد البنوك الروسية من نظام "سويفت" لا تتم التحويلات المالية، ويرى الروس أن كلا الأمرين ممكنان، وقد أفادوا (في الأمم المتحدة) أيضا بأنهم يعملون لحل مسألة التأمين".