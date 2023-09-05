العمر والاقتصاد.. أكبر مخاوف الأميركيين بشأن ترأس "بايدن" الولايات المتحدة

أظهر استطلاع جديد أن عمر الرئيس الأميركي "جو بايدن" وتعامله مع الوضع الاقتصادي هما من أكبر مخاوف الأميركيين حيث يستعد الرئيس الحالي البالغ من العمر 80 عامًا لمنافسة محتملة مع الرئيس السابق "دونالد ترامب" حول رئاسة البلاد.

قد تكون هذه المخاوف الرئيسية هي سبب انخفاض نسبة الموافقة على بايدن إلى 42%، بينما حوالي 57% لا يوافقون عليه كرئيس، وفقًا لاستطلاع لصحيفة "وول ستريت جورنال" اطلعت عليه "العربية.نت" والذي يشمل 1500 ناخب مسجل تم الاتصال بهم في الفترة من 24 إلى 30 أغسطس.

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وأشارت أغلبية (60%) من الناخبين المسجلين في الاستطلاع إلى أنهم لا يعتبرون بايدن "مؤهل عقليًا" لتولي وظيفة رئيس البلاد. كما قال ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين (73%) إنهم يعتقدون أن "بايدن" يعتبر كبيرا في السن لأن يترشح للرئاسة، وهي استجابة أعلى بكثير مما أعطوها لـ "ترامب"، الذي يبلغ من العمر 77 عامًا.

وذكرت الصحيفة أن هامش الخطأ في الاستطلاع بلغ 2.5 نقطة مئوية. وقد أجراه خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي مايكل بوكيان وتوني فابريزيو، مسؤول استطلاعات الرأي السابق لحملة "ترامب" لعام 2016.

وقال أغلبية الناخبين المسجلين إنهم لا يوافقون على كيفية تعامل بايدن مع الاقتصاد (59%) والتضخم (63%) ونمو الطبقة الوسطى (58%)، بحسب الاستطلاع. وانقسم المشاركون حول جهود بايدن لخلق فرص العمل، وهو مصدر قلق بالغ للإدارة في الوقت الذي تعمل فيه على تعافي البلاد من تأثير جائحة كورونا.

كما أعطى الناخبون "بايدن" معدلات موافقة سلبية بشأن تعامله مع الحرب في أوكرانيا وتعاملات الولايات المتحدة مع الصين.

يُظهر الاستطلاع فشل "بايدن" في عكس التشاؤم واسع النطاق حول الاقتصاد، على الرغم من سعيه طوال الصيف للترويج لسجله، بما في ذلك تباطؤ التضخم وتوقعات الناتج المحلي الإجمالي الأكثر تفاؤلاً.

وفي خطاب ألقاه في فيلادلفيا بمناسبة عيد العمال، انتقد بايدن الرئيس السابق ترمب مرارا وتكرارا بسبب سجله الاقتصادي، واتهمه بالتخلي عن الوظائف الأميركية للصين وتعريض معاشات التقاعد الأميركية "للخطر".

وقال ما يقرب من ثلثي الناخبين المسجلين (63%) إنهم ينظرون إلى قوة الاقتصاد الأميركي بشكل سلبي، بما في ذلك 36% وصفوه بأنه “ضعيف”. والأسوأ بالنسبة لبايدن هو أن 58% من الناخبين المسجلين قالوا إن الاقتصاد أصبح أسوأ خلال العامين الماضيين، مقارنة بـ 28% قالوا إنه تحسن.

يعد التضخم مصدر إزعاج كبير، حيث قال 74% من المشاركين إنه تحرك في الاتجاه الخاطئ خلال العام الماضي.

وقال معظم الناخبين (86%) إن تكلفة السكن سارت في الاتجاه الخاطئ خلال العام الماضي. وقال أكثر من نصف المشاركين (54%) إن وضعهم المالي الشخصي تدهور في الفترة نفسها.

لكن في سوق العمل، انقسم الناخبون، حيث قال 45% منهم إن السوق تحرك في الاتجاه الصحيح، بينما قال 44% إنه تحرك في الاتجاه الخاطئ خلال العام الماضي.

وانقسم الناخبون بالتساوي حول المرشح الذي سيدعمونه إذا أجريت انتخابات 2024 اليوم، حيث حصل كل من ترامب وبايدن على دعم بنسبة 46%.

يُنظر إلى زعيمي الحزبين بشكل سلبي بنفس القدر في الاستطلاع، حيث أعطى 58% من المشاركين رأيًا سلبيًا لكلا المرشحين، بينما قال 39% إنهم ينظرون إلى المرشحين بشكل إيجابي.

وسجل أكبر منافس جمهوري في الانتخابات التمهيدية لترمب، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، نتائج أقل في الاستطلاع، حيث أعرب 37% من الناخبين عن رأي إيجابي عنه.

حصل ترمب على تقدم بـ 39 نقطة على ديسانتيس بين الناخبين الجمهوريين الأساسيين، وقال 59% منهم إنهم سيختارون الرئيس السابق إذا أدلوا بأصواتهم اليوم. قال 13% فقط من ناخبي الحزب الجمهوري إنهم سيصوتون لصالح ديسانتيس، وهو انخفاض بمقدار 11 نقطة منذ آخر مرة طرح فيها منظم الاستطلاع السؤال في أبريل.

لكن 35% من الناخبين الجمهوريين اختاروا ديسانتيس كخيارهم الثاني، يليه رجل الأعمال اليميني فيفيك راماسوامي والسفير السابق للأمم المتحدة نيكي هالي.