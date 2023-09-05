اقتصاد مصر
متعاملون: هيئة السلع التموينية في مصر لم تشتر قمحا بعد محادثات مباشرة
كانت الهيئة اشترت نحو 480 ألف طن متري من القمح الروسي قبل أيام
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قال متعاملون إنه يُعتقد بأن هيئة السلع التموينية في مصر لم تجر عمليات شراء خلال محادثات مباشرة يوم الاثنين مع دور تجارة بشأن شراء قمح من دون طرح ممارسة دولية.
وأضاف متعاملون أن الهيئة اشترت نحو 480 ألف طن متري من القمح الروسي وشحنة واحدة من القمح البلغاري في محادثات خاصة قبل أيام من دون طرح ممارسة دولية.
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