الهند: محادثات بمجموعة العشرين لوضع إطار عالمي للأصول المشفرة

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامن اليوم الثلاثاء إن المناقشات جارية بشأن وضع إطار عالمي لتنظيم الأصول المشفرة، مضيفة أنه لا يمكن تنظيم العملات المشفرة بكفاءة دون تعاون جميع الدول.

وأضافت سيتارامن في مناسبة بالعاصمة المالية مومباي "طرحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين على الطاولة القضايا الرئيسية المتعلقة بتنظيم أو فهم ضرورة وضع إطار للتعامل مع القضايا المرتبطة بالأصول المشفرة" وفق "رويترز".

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وتبدأ قمة مجموعة العشرين في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري وتضم قائمة حضور القمة التي تستمر يومين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكن الرئيس الصيني شي جين بينغ لن يحضر على الأرجح الاجتماع وفقا لما أشارت إليه مصادر في نيودلهي وبكين.

ومن المتوقع أيضا حضور زعماء اليابان وأستراليا وفرنسا وألمانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن وزير الخارجية سيرغي لافروف هو الذي سيمثل البلاد. ويتعرض بوتين لانتقادات حادة من الغرب بسبب الحرب في أوكرانيا.