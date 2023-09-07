سعر حقيبة مدرسية يغلق مركزاً تجارياً كبيراً في الكويت

أفادت وزارة التجارة والصناعة في الكويت أنه وبتعليمات مباشرة من الوزير محمد العيبان، تم إغلاق مركز تسوق لشركة كبرى قام ببيع حقائب مدرسية بأسعار مبالغ فيها، بعد رصد بلاغ وتحرير محاضر ارتفاع مصطنع وتلاعب بالأسعار لمنافذ بيع.

وبيّنت الوزارة أنه ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة خلال الآونة الأخيرة، وبالتزامن مع انطلاق موسم العودة إلى المدارس، تم تكثيف الجولات الميدانية على المحلات التجارية والأسواق الموازية والمكتبات والجمعيات التعاونية بمختلف المحافظات، وذلك لضبط أي غلاء مصطنع وتلاعب في الأسعار ورؤية مدى التزام منافذ البيع المتخصصة في مجال القرطاسية واللوازم المدرسية بقرارات الوزارة التنظيمية في عملية البيع للمستهلك، وفق صحيفة "الرأي" الكويتية.

مادة اعلانية

"نفط الكويت" تجري تغييرات على 147 وظيفة قيادية

وطالبت "التجارة" من خلال الفرق التفتيشية الميدانية بعض المحلات والأسواق والمكتبات بالالتزام بوضع التسعيرة على الأدوات واللوازم المدرسية، فيما اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين وعلاوة على ذلك زودت الفرق الميدانية بأجهزة لوحية مزودة بالكاميرات لرصد المخالفات بشكل فوري على المخالفين لقرارات الوزارة.