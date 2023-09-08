أسعار الأرز تسجل أعلى مستوياتها في 15 عاماً

بلغت أسعار الأرز في أغسطس أعلى مستوياتها في العالم منذ 15 عاما مع ارتفاعها بنسبة 9.8% في شهر، بعد القيود على التصدير التي فرضتها الهند على ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

في المقابل، سجلت أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي بمجملها تراجعا طفيفا الشهر الماضي متأثرة بانخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومشتقات الحليب.

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