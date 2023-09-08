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البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي
اقتصاد تونس

"المركزي" التونسي يبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 8%

معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 9.3% في أغسطس

دبي - العربية.نت
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أبقى البنك المركزي التونسي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% يوم الخميس.

وقال البنك المركزي في بيان، إن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه "الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير في مستوى 8%".

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وأضاف "يعتبر المجلس أن التوجه الحالي للسياسة النقدية من شأنه أن يساهم في استمرار انفراج التضخم خلال الفترة المقبلة"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وأظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء، يوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 9.3% في أغسطس/آب من 9.1% في الشهر السابق.

وأرجع البنك المركزي عودة التضخم إلى الارتفاع بعد أشهر من التراجع إلى "الارتفاع الحاد لأسعار المواد الغذائية الطازجة على وجه الخصوص".

وقال بيان البنك "تشير توقعات التضخم إلى استمرار الانفراج التدريجي خلال الأشهر المقبلة. بيد أن المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم تميل بشكل ملحوظ نحو الارتفاع".

ورغم القلق من استمرار التضخم عند مستويات عالية لفترة طويلة إلا أن البنك أكد أنه" يقف على أهبة الاستعداد للتدخل إذا ما تجسدت المخاطر التضخمية خلال الفترة المقبلة".

لكنه شدد على أن " المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسية من شأنه أن يدعم التباطؤ المتواصل للتضخم خلال الفترة المقبلة".

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