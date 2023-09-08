34.93 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية أغسطس

قال البنك المركزي المصري يوم الخميس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 34.928 مليار دولار في أغسطس من 34.879 مليار دولار في يوليو، بزيادة بنحو 50 مليون دولار.

كان البنك المركزي، أعلن الشهر الماضي ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 34.879 مليار دولار في يوليو من 34.807 مليار في يونيو.

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