اقتصاد روسيا
التضخم الروسي يرتفع إلى 5.15% على أساس سنوي في أغسطس
بلغ التضخم 0.28% على أساس شهري في أغسطس
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أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الروسية أن التضخم السنوي في البلاد سجل 5.15% في أغسطس/آب، وذلك ارتفاعا من 4.30% في يوليو/تموز.
كان استطلاع رأي أجرته رويترز أشار إلى أن التضخم السنوي سيرتفع إلى 5.1% في أغسطس/آب.
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وبلغ التضخم 0.28% على أساس شهري في أغسطس/آب، فيما كان الاستطلاع قد خلص إلى أنه سيبلغ حوالي 0.3%، وفق رويترز.
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