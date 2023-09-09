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البنك الدولي (أ ف ب)
البنك الدولي (أ ف ب)
اقتصاد

دولة أفريقية تحصل عل تمويل بـ 340 مليون دولار من البنك الدولي

لمواجهة أزمة اللاجئين

دكار - رويترز
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أعلن البنك الدولي في بيان يوم الجمعة عن تمويل جديد قيمته 340 مليون دولار لمساعدة تشاد على مواجهة عدة أزمات، منها 90 مليون دولار للتصدي لأزمة تدفق اللاجئين الفارين من الصراع في السودان المجاور.

يأتي التمويل إضافة إلى تمويل جار تزيد قيمته عن 235 مليون دولار من أجل توفير الدعم للاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم في تشاد.

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وقال البنك إن ما يزيد عن 400 ألف مواطن من السودان وتشاد فروا من دارفور إلى شرق تشاد منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان.

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وزاد تدفق المهاجرين من الحاجة إلى توفير المساعدات الإنسانية في أحد أفقر دول العالم، كما شكل ضغطا على الموارد الطبيعية.

وذكر البيان أيضا "أن تدفق وفود اللاجئين إلى جانب قلة المحصول وتبعات تغير المناخ سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الشهور المقبلة".

كانت تشاد تستضيف بالفعل ما يقرب من 600 ألف لاجئ قبل اندلاع الصراع في السودان في أبريل/نيسان.

قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إنها تتوقع وصول ما يزيد عن 1.8 مليون شخص من السودان إلى خمس دول مجاورة بحلول نهاية العام الجاري، وناشدت جمع مليار دولار لتقديم المساعدات إليهم وسط تقارير تفيد بارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض وزيادة الوفيات.

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