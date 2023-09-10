الكويت ترسي مناقصة بـ764 مليون دولار على "ليماك" التركية
لتنفيذ إنشاءات بمطار الكويت الدولي
أعلنت الجريدة الرسمية الكويتية، اليوم الأحد، ترسية مناقصة قيمتها 236 مليون دينار(764.87 مليون دولار) على شركة ليماك التركية للقيام بإنشاءات في مطار الكويت الدولي.
وتتعلق المناقصة "بإنشاء وإنجاز وتأسيس وصيانة الحزمة رقم 3 لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى 2)".
وفازت الشركة التركية بالمناقصة رغم أنها عرضت خامس أقل الأسعار وفق "رويترز".
وقالت الجريدة الرسمية إن المتنافسين الآخرين الذين تقدموا بعطاءات أقل سعرا استُبعدوا "لعدم مطابقتهم للشروط والمواصفات".
ولابد أن يوافق ديوان المحاسبة الكويتي على الترسية لكي تصبح نهائية.
ومن المتوقع أن يؤدي افتتاح مبنى الركاب الجديد البالغ كلفته 4.34 مليار دولار إلى مضاعفة قدرة مطار الكويت 3 مرات لتصل إلى 25 مليون مسافر سنويا.
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