أوكرانيا تزرع 3 ملايين فدان من المحاصيل الشتوية المتوقع زراعتها

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الشتوية بلغت نحو 3 ملايين فدان إجمالا حتى 12 سبتمبر/أيلول.

وذكرت الوزارة في بيان أن المساحة شملت 111 ألف فدان من الحبوب الشتوية أو 0.9% من المساحة المتوقع زراعتها وتبلغ نحو 12 مليون فدان.

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أوكرانيا هي منتج تقليدي للقمح الشتوي الذي يمثل 95% على الأقل من إجمالي إنتاج القمح.

وقالت الوزارة إن المساحة المزروعة بالقمح الشتوي قد تصل إلى 10.6 مليون فدان إجمالا لهذا الموسم.

وأضافت الوزارة أن المزارعين قد يزرعون 1.7 مليون فدان من الشعير الشتوي و2.9 مليون فدان من بذور اللفت الشتوي.

وزرع المنتجون نحو ثلاثة آلاف فدان من الشعير الشتوي و1.6 مليون فدان من بذور اللفت الشتوي حتى الآن.

أوكرانيا منتج حبوب رئيسي لكن انهيار اتفاق سمح بالتصدير الآمن لمنتجاتها عبر موانئها على البحر الأسود في يوليو/تموز أدى إلى تكهنات بأن المزارعين قد يزرعون كميات أقل من القمح نتيجة تقلص هوامش الربح بسبب طرق التصدير الأكثر تكلفة.