اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سلع تضخم سلطنة عمان
أحد متاجر السلع الغذائية في عمان - أرشيفية
اقتصاد عمان

ارتفاع التضخم في عمان 0.8% خلال أغسطس على أساس سنوي

مع نمو 2.9% لمؤشر أسعار مجموعة المواد الغذائية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في عُمان 0.8% في أغسطس على أساس سنوي وفقا لتقرير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه " العربية.نت" إلى ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.9% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

مادة اعلانية

وصعد مؤشر أسعار مجموعة الحليب والجبن والبيض في أغسطس الماضي بنسبة 8.9% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر أسعار مجموعة الزيوت والدهون 4.9% أيضا.

أسهم "أوراكل" تنخفض بعد بيانات ربعية أقل من التوقعات شركات وول ستريت أسهم "أوراكل" تنخفض بعد بيانات ربعية أقل من التوقعات

وانخفض مؤشر أسعار مجموعة اللحوم 1.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق وزاد مؤشر أسعار مجموعة الأسماك 6%، ومجموعة الخضراوت6.1%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"سجين بنسلفانيا" يواصل الهروب ويحرج الشرطة الأميركية "سجين بنسلفانيا" يواصل الهروب ويحرج الشرطة الأميركية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط