ارتفاع التضخم في عمان 0.8% خلال أغسطس على أساس سنوي

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في عُمان 0.8% في أغسطس على أساس سنوي وفقا لتقرير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه " العربية.نت" إلى ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.9% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

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وصعد مؤشر أسعار مجموعة الحليب والجبن والبيض في أغسطس الماضي بنسبة 8.9% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر أسعار مجموعة الزيوت والدهون 4.9% أيضا.

وانخفض مؤشر أسعار مجموعة اللحوم 1.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق وزاد مؤشر أسعار مجموعة الأسماك 6%، ومجموعة الخضراوت6.1%.