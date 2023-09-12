الرئيس الروسي ينصح رجال الأعمال بهذا الاستثمار: أفضل وأكثر أمانا!

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه من الأفضل والأكثر أمانا استثمار رأس المال في روسيا، وحث رجال الأعمال على عدم الوقوع في الأخطاء نفسها فيما يتعلق بأموالهم في الخارج.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "لقد خاطبت بالفعل رواد الأعمال لدينا، الذين واجه العديد منهم ضغوطا معينة من شركاء معينين، وأريد أن أكرر مرة أخرى اليوم، الاستثمار في روسيا أكثر أماناً وأفضل بالطبع".

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وأضاف "نرى ما يحدث لرأس المال، كيف يتحرك وأين يتحرك، لا تقعوا بنفس الخطأ مرتين".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الدول الغربية تدمر بنفسها نظام العلاقات التجارية والمالية الذي أقامته.

وأضاف بوتين: "أنا وأنتم نرى كيف تغير الاقتصاد العالمي ويستمر في التغير في السنوات الأخيرة، بما في ذلك بسبب أن بعض الدول، وبالدرجة الأولى الدول الغربية، بالطبع، تدمر بنفسها نظام العلاقات المالية والتجارية والاقتصادية الذي أقامته بنفسها في نواح كثيرة".

وأشار بوتين إلى أهمية أنه على هذه الخلفية، في العالم تتوسع مساحة التعاون التجاري الحقيقي بين الدول التي لا تخضع لأي ضغط خارجي، ولكنها تتبع مصالحها الوطنية الخاصة، وأكد بوتين أن عدد مثل هذه الدول يتزايد في مناطق مختلفة من العالم.

وأوضح: "لا تضع (هذه الدول) في صدارة أنشطتها وسياساتها بعض القضايا السياسية الانتهازية الراهنة، بل الترويج لمشاريعها الخاصة في مجال النقل والطاقة والصناعة والتمويل، وفي المجال الإنساني، المشاريع التي تعود بفوائد مباشرة طويلة المدى على شعوب هذه البلدان"، وتابع: "يولد نموذج جديد من العلاقات والتكامل، ولكن ليس وفقاً للأنماط الغربية، للمليار الذهبي، بل للبشرية جمعاء، للعالم المتعدد الأقطاب النامي برمته".

وأضاف أنه في هذا النموذج تصبح الطاقة الإبداعية للانفتاح والتركيز على نتيجة محددة ميزة تنافسية قوية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو عامل رئيسي سيحدد القيادة العالمية لهذه المنطقة من حيث النمو الاقتصادي لفترة طويلة.