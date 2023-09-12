رئيسة "المركزي" التركي: نعطي أولوية لحصول المُصدرين على التمويل

قالت رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، اليوم الثلاثاء، إن البنك يعطي أولوية لحصول المُصدرين على التمويل، بعد أن رفع الحد اليومي للبنوك لتمديد قروض إعادة الخصم لثلاثة مليارات ليرة.

وأضافت أركان "نعطي الأولوية لتوفير التمويل لمُصدرينا الذين يساهمون في ميزان المعاملات الجارية... سنواصل دعم الممارسات الرامية إلى زيادة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إعادة خصم القروض".

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جدير بالذكر أن البنك المركزي التركي قال أمس الاثنين، إن فائض الحساب الجاري للبلاد تحول إلى عجز قدره 5.466 مليار دولار في يوليو/تموز.

ويفوق هذا الرقم توقعات رويترز بتسجيل عجز قدره 4.5 مليار دولار.

وكان الحساب الجاري للبلاد قد سجل فائضا قدره 651 مليون دولار في يونيو/حزيران.

وفي عام 2022، بلغ عجز الحساب الجاري لتركيا 48.769 مليار دولار.