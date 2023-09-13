صادرات أوكرانيا من الحبوب تتراجع بشكل حاد في سبتمبر على أساس سنوي

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الأربعاء أن صادرات البلاد من الحبوب انخفضت بشكل حاد إلى 783 ألف طن في الفترة من الأول إلى الثالث عشر من سبتمبر/أيلول من حوالي 1.5 مليون طن‭ ‬في الفترة نفسها من عام 2022.

ولم توضح الوزارة أسباب هذا الانخفاض.

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وقال تجار ونقابات زراعية إن إغلاق موانئ البلاد على البحر الأسود والهجمات الروسية الأخيرة على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب هما السببان الرئيسيان لانخفاض الصادرات.