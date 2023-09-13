روسيا و أوكرانيا
صادرات أوكرانيا من الحبوب تتراجع بشكل حاد في سبتمبر على أساس سنوي
أكدت انخفاضها إلى 783 ألف طن
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أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الأربعاء أن صادرات البلاد من الحبوب انخفضت بشكل حاد إلى 783 ألف طن في الفترة من الأول إلى الثالث عشر من سبتمبر/أيلول من حوالي 1.5 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2022.
ولم توضح الوزارة أسباب هذا الانخفاض.
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وقال تجار ونقابات زراعية إن إغلاق موانئ البلاد على البحر الأسود والهجمات الروسية الأخيرة على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب هما السببان الرئيسيان لانخفاض الصادرات.
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