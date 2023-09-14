التضخم السنوي في السعودية يبلغ 2% خلال أغسطس
ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.8%
بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 2% خلال شهر أغسطس 2023، وذلك مقارنة بشهر أغسطس 2022، وهو أقل من الشهر السابق يوليو 2023، حيث كان 2.3%، فيما بلغ 3% في أغسطس 2022.
وتباطأ معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي، مسجلا أبطأ وتيرة في 14 شهراً.
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن الارتفاع على أساس سنوي، جاء نتيجة زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%.
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10.8% في شهر أغسطس 2023، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5% وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أغسطس 2023، نظراً لوزنها الكبير في المؤشر البالغ 21%.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 5.9%.
وظل معدل التضخم مستقر نسبيا على أساس شهري.
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