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مراكز تسوق في منطقة تبوك السعودية تضخم السعودية (واس)
مراكز تسوق في منطقة تبوك السعودية- (واس)
اقتصاد السعودية

التضخم السنوي في السعودية يبلغ 2% خلال أغسطس

ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.8%

دبي - العربية.نت
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بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 2% خلال شهر أغسطس 2023، وذلك مقارنة بشهر أغسطس 2022، وهو أقل من الشهر السابق يوليو 2023، حيث كان 2.3%، فيما بلغ 3% في أغسطس 2022.

وتباطأ معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي، مسجلا أبطأ وتيرة في 14 شهراً.

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وأشارت الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن الارتفاع على أساس سنوي، جاء نتيجة زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%.

التغير السنوي والشهري في معدل التضخم
التغير السنوي والشهري في معدل التضخم

وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10.8% في شهر أغسطس 2023، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5% وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أغسطس 2023، نظراً لوزنها الكبير في المؤشر البالغ 21%.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 5.9%.

وظل معدل التضخم مستقر نسبيا على أساس شهري.

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