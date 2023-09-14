اقتصاد
ثبات معدل البطالة في أستراليا عند 3.7% خلال أغسطس الماضي
مع زيادة التوظيف بنحو 65 ألف شخص
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أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم، أن معدل البطالة في أستراليا ظل ثابتاً دون تغيير عند 3.7% في شهر أغسطس الماضي.
وقال رئيس إحصاءات العمل في مكتب الإحصاءات بيورن جارفيس: "إنه مع زيادة التوظيف بنحو 65 ألف شخص وانخفاض عدد العاطلين عن العمل بشكل طفيف بنحو 3 آلاف شخص، ظل معدل البطالة في شهر أغسطس 2023م الماضي ثابتاً دون تغير عند 3.7% " وفق "واس".
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