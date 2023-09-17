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صوامع قمح في مصر (رويترز)
صوامع قمح في مصر
اقتصاد مصر

احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي الاستهلاك المحلي 5 أشهر

مشتريات القمح المحلي بلغت 3.8 مليون طن بنهاية موسم الحصاد الأخير

دبي - العربية.نت
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قالت الحكومة المصرية في بيان، اليوم الأحد، إن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح في البلاد تكفي خمسة أشهر من الاستهلاك المحلي.

وأضاف البيان أن المشتريات من القمح المحلي بلغت 3.8 مليون طن بنهاية موسم حصاد 2023، وفق "رويترز".

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ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتوجه مشتريات القمح لتوفير الخبز المدعوم بصورة كبيرة.

وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، صارت مصر تعتمد في الغالب حاليا على روسيا في توفير ما تحتاجه من قمح.

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