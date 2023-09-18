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مجموعة علي بابا الصينية
اقتصاد تركيا

"علي بابا" الصينية تخطط لاستثمار ملياري دولار في تركيا

تدرس إقامة مراكز للبيانات والخدمات اللوجستية وعمليات التصدير

دبي - العربية.نت
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أخبرت مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها تخطط لاستثمار ملياري دولار في تركيا.

وأدلى مايكل إيفانز رئيس الشركة بهذه التصريحات خلال اجتماع مع أردوغان، وفقا لبيان صادر عن الوحدة التركية للشركة،ولم تحدد متى سيتم ضخ الاستثمار.

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وقال إيفانز أيضا إن "علي بابا" استثمرت 1.4 مليار دولار في تركيا من خلال وحدتها ترينديول، إحدى أشهر منصات التجارة الإلكترونية في تركيا، حسبما جاء في البيان وفق "رويترز".

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ويزور أردوغان الولايات المتحدة لحضور الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت ترينديول، التي التقى رئيسها أيضا مع أردوغان، إن إيفانز شارك تفاصيل حول الاستثمارات الجديدة مثل إقامة مركز للبيانات ومركز للخدمات اللوجستية في أنقرة ومركز لعمليات التصدير في مطار إسطنبول.

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