مصر تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية للتسليم في الفترة من 15 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول.

وأضافت الهيئة أن على المتعاملين تقديم العروض للدفع عند الاطلاع وأن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 21 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق "رويترز".

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