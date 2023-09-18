اقتصاد عمان
مصر تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة
21 سبتمبر آخر موعد لتقديم العروض
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية للتسليم في الفترة من 15 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول.
وأضافت الهيئة أن على المتعاملين تقديم العروض للدفع عند الاطلاع وأن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 21 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق "رويترز".
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