السعودية تقفل طرح سبتمبر من الصكوك المحلية بجمع 2.45 مليار ريال
على شريحتين لآجال 2030 و2033
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 8.759 مليار ريال.
وأوضح المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.451 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.026 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030، وبلغت الشريحة الثانية 1.425 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.
ويأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
-
الرئيس الأميركي: سنحشد 600 مليار دولار لمبادرة البنية التحتية بحلول عام 2027أكد على سعي أميركا إلى التنافس العادل مع الصين اقتصاد
-
إيلون ماسك يلمح إلى فرض رسوم شهرية على جميع مستخدمي منصة "Xالعربية ميديا
-
الأسواق تترقب نتائج اجتماع الفيدرالي.. إلى أي مدى ستستمر الفوائد مرتفعة؟قال رئيس أبحاث السوق في شركة "أمانة كابيتال" وليد الحلو، إن الأسواق تترقب نتائج اجتماع الفيدرالي غدا الأربعاء للإجابة على عدة تساؤلات أبرزها هل سيتم ... جرس الإغلاق