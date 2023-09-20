أسعار المنتجين في ألمانيا تسجل أكبر انخفاض على الإطلاق

سجلت أسعار المنتجين في ألمانيا أكبر انخفاض على أساس سنوي في أغسطس/آب منذ بدء جمع البيانات في عام 1949، مما عزز الآمال في أن يواصل التضخم انحساره في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأفاد مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم الأربعاء، أن أسعار المنتجين انخفضت 12.6% على أساس سنوي. كان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا تراجعا 12.6%.

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وبسبب الحرب في أوكرانيا، بلغت الزيادة في أسعار المنتجين في أغسطس/آب 2022 نسبة 45.8% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء التسجيل.

وفي يوليو/تموز، انخفضت أسعار المنتجين 6% في أول انخفاض لها منذ أكثر من عامين ونصف العام، مع تراجع ضغوط أسعار الطاقة.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات أنه بالمقارنة مع شهر يوليو/تموز، ارتفعت أسعار المنتجين 0.3% في أغسطس/آب.